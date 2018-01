Réception du resto 1 de l'UGB : la COMSOC exprime sa satisfaction (vidéo)

Amadou DIOP, l’adjoint au gouverneur de Saint-Louis chargé du développement, a présidé, ce matin, la cérémonie de réception du resto 1 du campus social de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB). Cette infrastructure a été rénovée par le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) en vue d’améliorer les conditions sociales des pensionnaires de ce temple du Savoir.



Vieille doléance des étudiants, sa réhabilitation a été inscrite dans la plateforme revendicative de ces étudiants.



En plus de réflexion de la dalle fortement dégradée, des chambres froides, des centrales d’eau glacée, des machines de coupe de produits alimentaires, y ont été installées.



Les charriots débarrasseurs du resto ont été réparés et le petit matériel renforcé. Aussi, six (6) réservoirs de stockage d’eau de 5000 litres à la plonge, à la cuisine et à la centrale d’eu glacée ont été installés.



Des nouvelles acquisitions fortement saluées par Cheikh Ndigueul BEYE, le secrétaire général de la Commission sociale qui, au nom de la communauté universitaire, adressé ses remerciements à Ibrahima DIAO, le directeur du CROUS.





> Suivez les impressions de Cheikh Ndigueul BEYE et les explications de Ibrahima DIAO