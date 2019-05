Recrudescence de la violence : Sonko appelle à une "application rigoureuse" de la loi

Les patriotes du Sénégal "condamnent, avec la plus grande fermeté, la recrudescence de la violence et réclament plus de sécurité pour la population". À travers un communiqué, Ousmane Sonko et ses militants appellent "à une application rigoureuse de la loi, particulièrement pour toute forme de violence basée sur le genre, à la sensibilisation, en élevant chaque petit garçon dans le respect de chaque petite fille et à plus de célérité dans le traitement des dossiers judiciaires".



Ils exhortent également les autorités étatiques "à un accompagnement psychologique approprié pour les victimes et leurs familles, à l'instauration du juge des libertés et de la détention dans l'architecture judiciaire, qui a pour mission de statuer sur les remises de peines souvent accordées aux condamnés ne remplissant pas les conditions ou aux récidivistes et à la mise en place d'un système national de signalement et de dénonciation des comportements suspects des prédateurs".



Selon les Patriotes, "ôter la vie d'un être humain n'est que l'expression ultime d'une hiérarchie de violences exercées quotidiennement et qui restent souvent impunies". Ils declarent que "quand cette violence touche l'une des couches les plus vulnérables de la population, c'est toute la société qui en sort meurtrie". Et, dans un pays qui aspire au développement, la sécurité doit toujours être une compétence partagée entre l'Etat, les collectivités territoriales et la population.



Ce faisant, "apporter une réponse concrète à la demande sociale de sécurité représente, dès lors, une priorité". D'où leurs propositions "afin d'éradiquer ce fléau, une large concertation nationale de toutes les composantes (religieux, autorités coutumières, politiques, acteurs socio-culturels, presse, société civile, experts...) pour trouver des solutions pérennes et consensuelles".



SENEWEB