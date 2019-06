Rectification : c'est le véhicule de Souleymane Ndéné NDIAYE qui a été caillassé

La voiture caillassée devant le stade de Sénégal-Tanzanie, ce soir au Caire, par des étudiants sénégalais, n'est pas celle du ministre des Sports, Matar Bâ.



"C'est le véhicule de Souleymane Ndéné Ndiaye et ce sont des étudiants qui en colère contre l'ambassadeur du Sénégal en Égypte", informe-t-on dans l'entourage du ministre.



Notre interlocuteur ajoute : "Ils (les étudiants) ont reçu deux appuis pour ce match : 5000 dollars de la Fedé et 3000 euros du ministère et plus de 400 tickets d'entrée. Donc il n'y a aucune raison pour qu'ils se comportent de cette manière.



D'ailleurs s'ils continuent comme ça on va revoir l'appui qu'on leur donne car on ne cautionnera plus cette indiscipline de leur part."



SENEWEB