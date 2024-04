Réduction du train de vie de l'Etat : Abdoul Mbaye propose la vente de l'avion présidentiel

Le leader du parti ACT estime qu’il faut réduire le train de vie de l’Etat. Abdoul Mbaye préconise ainsi la vente de l’avion présidentiel pour créer de la recette.



Voici, in extenso, son post sur sa page Facebook :



« Nous l’avons plusieurs fois écrit, dit et répété. Le Sénégal vit au dessus de ses moyens sous le couvert de faux taux de croissance donnant lieu à des budgets tout aussi irréalistes. Parfois avec la complicité d’institutions multilatérales qui ont fermé les yeux. L’une des premières solutions est de réduire dans l’urgence le train de vie de l’Etat par des mesures concrètes et parfois symboliques. La vente de l’avion présidentiel en est une pour créer de la recette et économiser un énorme budget de fonctionnement »