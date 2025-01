Réécrire l’Histoire : une offense à la vérité et à soi-même. Par Aly TANDIAN

L’Histoire n’est pas un récit que l’on peut modeler à sa guise pour en tirer un confort politique ou une réhabilitation partielle. Elle est un héritage commun, parfois douloureux, mais toujours nécessaire à comprendre dans son intégralité. En cherchant à minimiser ou à réinterpréter certains aspects, on prend le risque non seulement de blesser les descendants des victimes, mais également de porter atteinte à l’honnêteté intellectuelle et morale de la nation qui s’y engage.



Réécrire l’Histoire à sa guise, c’est offenser soi-même, car c’est nier les leçons du passé qui façonnent les valeurs sur lesquelles repose notre humanité commune. C’est ignorer les sacrifices, les luttes et les résistances qui, bien que souvent marginalisés, ont contribué à bâtir nos sociétés actuelles.



En choisissant de ne pas réécrire l’Histoire à sa guise, mais de l’affronter dans toute sa complexité, vous offririez un modèle de responsabilité et de transparence.



Monsieur le Président, réécrire l’Histoire à sa guise, c’est offenser les peuples, c’est blesser les mémoires, mais surtout, c’est renoncer à l’honnêteté nécessaire pour bâtir un avenir plus juste et plus éclairé.



J’espère que vous saurez entendre cet appel.



Aly Tandian, Sociologue

Professeur des universités – Université Gaston Berger de Saint-Louis