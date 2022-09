Réélu à la tête des guides touristiques de Saint-Louis : Amadou DIOP liste les maux du secteur

Le renouvellement des instances, tenu en août, a été une occasion pour les membres de l’Association des Guides Touristiques de Saint-Louis (AGTS) de se plancher sur les maux qui plombent le secteur. Les guides ont exigé un meilleur engagement du service régional du tourisme et du syndicat d’initiative devant « la dégradation des outils de valorisation et de promotion ». Ils font part de la mise en péril de panneaux signalétiques dont certains sont en état avancé de détérioration.



Amadou DIOP, le président réélu pour trois ans, demande à l’office de « faire un inventaire, de retrouver les manquants et retrouver les panneaux dégradés ». M. DIOP et ses collègues s’insurgent par ailleurs contre une anarchie qui s’est installée dans le secteur du guidage et demandent aux autorités compétences de prendre les mesures idoines pour « assainir le secteur » et « protéger les professionnels ». « Presque toutes les visites sont conduites par des calechiers, vendeurs à la sauvette, etc. », a-t-il révélé.



Réaffirmant leur volonté d’œuvrer pour la relance du secteur, les guides plaident pour la restauration de l’accueil, la promotion, l’organisation et la gouvernance locale touristique à Saint-Louis.



NDARINFO.COM