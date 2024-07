Refus d'application des nouveaux prix : à Saint-Louis, 36 commerçants convoqués

Face au refus par certains commerçants de Saint-Louis des nouveaux prix homologués des denrées alimentaires et de certains produits, le Service régional du commerce de Saint-Louis a décidé de sévir. Ainsi, 104 bouteilles d’huile de 20 l, 8 tonnes de riz et 4 tonnes de sucre ont été saisies hier vendredi à titre provisoire pour une première opération d'envergure.



Dans le cadre de cette opération, supervisée par le Dr Ousmane Diallo, responsable du service régional du commerce, 127 établissements commerciaux ont été visités, y compris 29 grossistes et demi-grossistes, ainsi que 98 détaillants. Au cours de ces contrôles, 36 commerçants ont été interpellés en raison de non-respect des tarifs réglementés.





Pour le Dr Diallo, l’ensemble des agents de la région a été mobilisé pour cette opération majeure. Selon le responsable du service, la surveillance des centres commerciaux a été accrue afin de garantir le respect des prix. Même si le taux de respect des prix fixés est considéré comme satisfaisant (71 %), il a encouragé la population à travailler en collaboration avec les agents en signalant les commerçants qui ne respectent pas les prix sur les numéros fournis.



« Nous informons le public que le service est totalement mobilisé pour garantir l’application effective des prix fixés dans toute la région de Saint-Louis », a déclaré Dr Diallo. Il a insisté sur l’importance de la participation des consommateurs pour dénoncer les infractions par le numéro vert.







