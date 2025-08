Régates : émotions fortes et communion populaire sur les rives du fleuve Sénégal

Un sentiment de joie et de fierté anime une large partie des populations de Saint-Louis à l’issue des courses de pirogues organisées dans le cadre des régates annuelles.



Les performances des équipes de Lodo, Dakk et Ponde Kolé ont été largement saluées, notamment pour leur détermination et leur esprit de compétition. Plusieurs spectateurs ont souligné le bon déroulement général des courses, dans une ambiance festive et pacifique, fidèle à l’esprit des régates saint-louisiennes.



Cependant, certains participants et supporters ont déploré le flou autour des résultats de la dernière course, qui n’auraient pas été clairement annoncés par les surveillants des pirogues.