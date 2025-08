Tam-tams, chants et faux lions : quand la tradition enflamme les régates

Les Régates 2025 organisées ce dimanche sur le quai Henry Jay ont été rehaussées par de vives démonstrations culturelles qui ont enchanté le public.



Entre chants traditionnels, battements de tam-tam et danses animées par des faux lions, les spectateurs ont assisté à un spectacle haut en couleur, mêlant patrimoine culturel et fête populaire. Ces prestations, portées par des artistes locaux, ont donné une ambiance festive et chaleureuse à l’événement sportif.



Les Saint-Louisiens ainsi que les nombreux invités présents ont salué la richesse de ces expressions artistiques qui, au-delà de leur fonction d’animation, rappellent l’ancrage historique et identitaire des régates dans la culture de la ville.