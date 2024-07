Régulation des coûts du loyer : Diomaye exige l’évaluation des dispositifs

Le président de la République a donné de nouvelles instructions aux membres de son gouvernement, sur la problématique de la régulation du loyer.



Les premières mesures de baisse opérées par le gouvernement, n’ont pas atteint le loyer. Mais, le chef de l’Etat semble vouloir mieux réguler le secteur. En effet, hier jeudi, le Chef de l’Etat a déclaré que la gestion de la problématique des loyers et la construction de logements sociaux demeurent des urgences sociales.



Le président Bassirou Diomaye Faye a même demandé au Premier Ministre Ousmane Sonko, d’engager, sans délais, avec les Ministres concernés et les associations de consommateurs, « l’évaluation des dispositifs de régulation des coûts du loyer selon les spécificités de chaque zone.»



Par ailleurs, le chef de l’Etat a demandé à renforcer la Sicap Sa et la Sn Hlm dans leurs missions, les engageant dans une lancée pragmatique de promotion du logement social.



Il a aussi demandé au Premier Ministre de proposer un Programme rénové de développement des logements sociaux aux normes intégrant des mesures fiscales, foncières et financières incitatives et durables pour faciliter l’accès au logement et à la propriété foncière et immobilière.