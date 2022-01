Rejet de la proposition de loi sur l’homosexualité: Le Khalife général des Mourides s'indigne et met en garde ...

Après le rejet par l’Assemblée nationale de la proposition de loi pour la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal, le Khalife général des Mourides exprime son indignation.





Ainsi, il met en garde les fidèles contre toute action visant à promouvoir ce crime envers le Créateur.





Serigne Mountakha Mbacké, à travers la voix de la cellule Rawdu Rayâhîn, dénonce avec la dernière énergie, ce qu’il qualifie de crime contre « l’humanité toute entière ». « Nous conseillons tous les musulmans et tous les hommes dotés de raison, à éviter ce péché majeur et à le dénoncer autant qu’ils le peuvent. Car, c’est un péché envers Dieu le Tout-Puissant et un crime contre toute l’humanité », rappelle le saint homme.