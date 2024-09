Relance de l’usine PITEX à Louga : Un pas décisif vers la souveraineté économique

L’objectif principal de la réouverture de PITEX est clair : créer des milliers d’emplois pour revitaliser l’économie locale et renforcer le tissu industriel national. Ce projet s’inscrit dans la vision de souveraineté économique prônée par le gouvernement, une pierre angulaire du programme de développement en cours. Le ministre Serigne Guèye Diop a ainsi réaffirmé l’engagement des autorités à industrialiser la région de Louga, notamment à travers la création d'une zone économique spéciale, un projet stratégique mené par le Président Bassirou Diomaye Faye.



Lors de la visite des installations, le ministre a annoncé que l'État injecterait plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour relancer pleinement les activités de PITEX. Cette réhabilitation vise à faire de l’usine un acteur majeur du marché textile, avec une capacité de production qui permettra non seulement de conquérir le marché national, mais aussi de viser l’international.





Les autorités estiment que plus de 4 000 emplois seront créés dans la première phase du projet, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage et à l’autonomisation des populations locales.

En plus de l’impact économique direct, Dr. Serigne Guèye Diop a mis en lumière la volonté du gouvernement de renforcer la formation des jeunes, en collaboration avec les entrepreneurs locaux, pour garantir une main-d'œuvre qualifiée et un développement durable. La réouverture de PITEX est perçue comme une opportunité clé pour dynamiser l’économie locale et offrir des perspectives d’avenir aux jeunes de la région.



Pour finir, le ministre a abordé la question cruciale des migrations, appelant les jeunes de Louga à rester dans leurs terroirs et à saisir les opportunités économiques qui se présentent grâce à ces initiatives industrielles. Il les a invités à s’engager aux côtés des nouvelles autorités pour bâtir un Sénégal prospère et souverain, où chaque citoyen pourra contribuer au développement de sa région.



La relance de l’usine PITEX marque ainsi un tournant majeur pour Louga et le secteur industriel sénégalais, ouvrant la voie à une économie plus diversifiée et compétitive.

Le SOLEIL