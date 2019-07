Relance du tourisme : Élaboration d’un plan de promotion de la destination Saint-Louis (vidéo)

Des promoteurs hôteliers, membres de l’office du tourisme, des guides et amis du patrimoine et des agents du bureau régional des parcs nationaux ont pris part, mardi, à un atelier d’élaboration d’un plan local de promotion du tourisme à Saint-Louis. En marge de ce conclave de deux jours, organisé par l’agence Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), les forces et faiblesses du secteur ont été mises exergue. Les parties prenantes ont réfléchi sur l’adoption d’une synergie cohérente permettant d’améliorer l‘image de la destination.



« Saint-Louis est une ville classée patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO avec un important potentiel touristique dont des espaces naturels et des évènements culturels d’envergure », a rappelé Amadou Samba NIASSE, le Vice-président chargé de la Promotion du syndicat. « Nous avons constaté une baisse des fréquentations en dépit de la grande richesse touristique », a-t-il ajouté en révélant que 50.000 visiteurs en 2010-2011, Saint-Louis accueilli 30.000 visites en 2018.



« Le tourisme Saint-Louisien a souffert de cette chute. Tous les acteurs étaient dans le découragement », témoigne Dior DIAGNE, la présidente du Syndicat d’initiative et de tourisme de Saint-Louis. « La récente venue du ministre de tutelle et les engagements pris ont suscité un vent d’espoir auprès des promoteurs », a-t-elle indiqué.



M. DIAGNE a adressé de vifs remerciements à la direction de l’ASTP pour la disponibilité dont elle fait montre à travers l’organisation de ces deux journées de réflexions.



>>> Suivez la réaction de Bamba MBOW, directeur de l’ ASPT