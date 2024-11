Religion : " Magalu Ndamli " va célébrer le retour d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis

La communauté mouride s’apprête à commémorer la première édition du Magal « Ndamli » du 27 au 30 novembre. Cette initiative est portée par l’Association religieuse « Euhlou Khidma » sur instruction du Khalif général des mourides Serigne Mountakha MBACKÉ. L’événement célèbre quinze jours de séjour du fondateur du Mouridisme à NDAR, de retour de son exil au Gabon après un bref escale à Dakar.



« Beaucoup de liens ont été tissés durant son séjour, des partenariats et des relations établis », a renseigné Mamadou Lamine DIOP, responsable moral de la Dahira et président du comité d’organisation. « Il y a des choses qui méritent d’être remises en actualité et des valeurs à exacerber », a-t-il dit.



M. DIOP d’indiquer que ce Maggal « sera inscrit dans la durée au niveau programmatique ».



Un accent particulier sera mis sur le développement communautaire, l’insertion des jeunes et l’autonomisation des femmes. La communion sera ouverte par un colloque sur l’éducation sociale et solidaire. Il verra la participation d’agences spécialisées de l’état, d’associations de femmes et de jeunes.