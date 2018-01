Remise d’une ambulance médicalisée : À DIAWAR, Faly SECK ouvre « l’année sociale » du président Macky SALL (Vidéo & Photos)

À l’entrée de la ville, une escorte de motos a suivi le convoi qui a sillonné les grands axes du village, accompagnés par des cris de joie de femmes. Après la tournée, l’ambulance flambant neuve est stationnée dans la cour de l’institution sanitaire sous les vives ovations d’une foule en liesse.



Le président des chefs de village de la zone a fait part de la satisfaction des localités environnantes. Oumar MBODJI renseigne en effet que l’ambulance mise à la disposition du poste de santé de Diawar soulagera toutes les contrées voisines du Walo.



S’adressant aux jeunes, ce patriarche les incite à « s’inspirer du modèle d’engagement désintéressé et du sens de solidarité » que matérialise Faly SECK « Tu as pris en charge une forte et ancienne doléance des populations. Nous avions lancé des appels incessants à tous les niveaux pour l’acquisition d’une ambulance en vain. Si tous les fils de nos localités respectives pouvaient suivre ta démarche, l’émergence du Walo serait alors une réalité », a-t-il dit.



Birane Ndiaye DIEYE, notable à Diawar, a exprimé sa « fierté d’accompagner un jeune responsable émergent conscient de sa responsabilité ». « Devant ton dévouement et ton implication positive pour le rayonnement de notre localité, nous ne pouvons que t’épauler ». « Les populations portent un grand espoir en toi. Je t’exhorte à poursuivre davantage tes bonnes initiatives sociales », a-t-il ajouté.



Prenant la porte, Faly SECK par ailleurs directeur de l'administration générale et de l'équipement (Dage) du Ministère de la Gouvernance Territoriale du Développement et de l'Aménagement du Territoire, a précisé que « cette dotation accompagne les initiatives et actions du Président Macky SALL ». Il a noté que « la santé demeure une priorité essentielle » de l’AVEC en indiquant que « le poste de santé de Diawar, qui polarise plusieurs villages, avait besoin de cet outil, une doléance de plusieurs décennies ».



« En tant que fils du terroir, nous marquons notre attachement aux valeurs du Walo pour mettre fin au calvaire des populations locales. Aujourd’hui l’ambulance est acquise, mais il se pose la question de son utilisation. Sur ce volet, je sais compter sur le comité de santé pour sa bonne gestion et son bon usage », a ajouté le responsable de l’Alliance pour la République (APR) qui a adressé de vifs remerciements au ministre de la Santé Abdoulaye Diouf SARR.



« Cette action n’est que le début du commencement, car nos ambitions dépassent largement les actes que nous posons pour notre terroir. Pour nous, soutenir le Président Macky SALL c’est intervenir de façon concrète dans des domaines comme l’éducation, la formation, la santé et nous y sommes », a déclaré M. SECK.



« Notre engagement politique trouve son sens dans la prise en charge de vos préoccupations. De 2012 à aujourd’hui, plusieurs actes ont été posés pour nos localités. Je vous invite donc à maintenir la flamme de l’espoir et à accompagner le Président Macky SALL dans la réalisation de ses chantiers de l’émergence par sa réélection en 2019 », a-t-il martelé avant de remettre les clés de l’ambulance au président du comité de santé de Diawar.



>>> Suivez sa réaction en vidéo …