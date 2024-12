Remise des insignes aux nouveaux élèves du Prytanée militaire : les valeurs de courage et d’excellence mises à l’honneur

Les futurs officiers bouclent une imprégnation des valeurs fondamentales de l’établissement, guidés par leurs aînés. Cette période d’initiation de trois semaines vise à enseigner aux jeunes recrues les symboliques associées à l’insigne de corps de l’école, au béret et aux épaulettes. Ces éléments « incarnent des valeurs telles que le courage, l’abnégation, l’engagement, le dévouement, l’excellence et l’intégration africaine », a renseigné le Colonel Abdoulaye MBENGUE, le commandant d’école.



La cérémonie a été présidée par le général de brigade Magatte Ndiaye, chef d’état-major de l’armée de terre, lui-même, ancien enfant de troupe.



Cette année, le médecin-colonel Georges Niouky, une figure emblématique de la médecine militaire sénégalaise et le seul officier-médecin jusqu’alors breveté de l'École de guerre a été choisi comme parrain. « Son engagement et son parcours exemplaire sont une source d'inspiration pour ces jeunes, qui aspirent à incarner les valeurs de leur institution tout en contribuant au rayonnement de la médecine militaire et de l'armée du Sénégal », a rappelé le Colonel MBENGUE.