Rencontre avec le G6 : Ce que Macky SALL propose aux enseignants

Les négociations entre le gouvernement et les enseignants ne se passent plus à la Primature sous la direction du Premier ministre. Elles se déroulent désormais au palais, avec Macky Sall comme chef négociateur.

Le président de la République a reçu le G6, qui regroupe les syndicats les plus représentatifs. Il a fait aux syndicalistes une proposition portant sur trois points : l’indemnité de logement, les salaires des vacataires et le paiement des rappels.



Selon L’AS, Macky Sall s’est dit prêt à porter l’indemnité de logement à 85 mille francs Cfa, ce qui fait une hausse de 25 mille. Laquelle sera effective en deux temps, en octobre 2018 (15 mille) et en janvier 2019 (10 mille). Les vacataires, eux, pourront bénéficier d’une augmentation de salaire de 10 mille, en octobre 2018 (5000) et janvier (5000).



Au chapitre des rappels, le journal rapporte que le chef de l’État s’est engagé à éponger l’ardoise sur trois ans, à raison de 20 à 25 milliards de francs Cfa par an.



L’AS informe que Macky Sall a «supplié» les enseignants de reprendre les cours, histoire «de ne pas hypothéquer l’avenir des potaches». Leur signalant au passage être allé «au bout» de ses possibilités, qu’il ne peut pas faire mieux.

Le journal indique que le G6 a décidé de consulter sa base avant de se déterminer par rapport à ces propositions présidentielles.



