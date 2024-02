Rencontre de Macky SALL avec les candidats validés : le FC25 dément Sidiki KABA ( communiqué)

" Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall recevra, en prélude au Dialogue national, le lundi 26 février 2024 au Centre international Abdou Diouf (CICAD) les 19 candidats retenus par le Conseil Constitutionnel à 11h et les candidats recalés à 12h", a indiqué ce matin Le Ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba.



Ces audiences devraient précéder l'ouverture du Dialogue aura lieu le même jour à 16 heures.





De son côté, le FC25, regroupant les candidats validés par le Conseil constitutionnel, a démenti cette information, maintenant sa décision de ne pas participer à ces concertations.



"Notre position est ferme et inchangée: nous refusons de cautionner (le coup d'état constitutionnel de Macky Sall, qui se déploie, entre autres, à travers) un processus (électoral) qui manque de transparence et d'équité", ont-ils fait savoir soulignant que les déclarations attribuées à Abdoulaye Saydou Sow dans l'émission Jakaarlo de la Tfm sont incorrectes et trompeuses.



"Aucune rencontre entre les candidats du FC25 et le Président n'a été programmée avant le lancement du dialogue. (Après avoir décliné fermement l'invitation de Macky Sall, nous avons décidé d'une part, de saisir le Conseil constitutionnel et, d'autre part, d'aller à la rencontre du peuple pour organiser avec lui le véritable dialogue du peuple)", ont notamment insisté les candidats.



Dans son communiqué, le FC25 rappelle que sa décision de ne pas participer à ces discussions est motivée par son "engagement envers la démocratie et le respect des principes fondamentaux de transparence et d'égalité des chances pour tous les candidats".





Le document relève, enfin, que "le FC25 demeure uni dans sa décision de ne pas participer au dialogue sur la date de l'élection présidentielle, et nous restons fermes dans notre engagement à défendre les intérêts du peuple sénégalais et à œuvrer pour des élections libres et équitables".