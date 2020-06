Rendre Saint-Louis propre : l'appui conséquent de Mamadou Diagne NDIAYE (vidéo)

Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, a offert dimanche ‘’des milliers’’ de poubelles à la ville de Saint-Louis.



Le don a été réceptionné par le maire de la ville, Mansour Faye, lors d’une cérémonie qui a eu lieu en présence de membres du conseil municipal et du conseil départemental de Saint-Louis, des chefs de quartier et de notables de la commune.



M. Faye a exprimé ‘’toute [sa] gratitude’’ au donateur. Avec ce don, dit-il, Mamadou Diagna Ndiaye ‘’vient apporter une contribution de valeur à la promotion et à l’amélioration du cadre de vie des populations de Saint-Louis’’.



Selon lui, la ville s’investit depuis longtemps dans l’amélioration du cadre de vie des populations par ‘’une gestion concertée des ordures ménagères’’. ‘’Cette gestion des déchets s’appuie sur (…) une approche participative’’, a souligné Mansour Faye.

C’est sur cette base que la mairie a mis en place le programme ‘’Une maison, une poubelle’’.



Les poubelles offertes par le CNOSS s’ajoutent à 12.000 poubelles que la commune a déjà acquises, et elle en recevra 6.000, selon M. Faye.



‘’Nous allons ainsi disposer de 25.000 poubelles, pour un objectif de 28.000, ce qui correspondent au nombre de ménages de la commune de Saint-Louis’’, a-t-il expliqué.



Mansour Faye rappelle l’existence à Saint-Louis d’un programme ‘’Zéro déchet’’, qui va s’accompagner d’un centre de valorisation des déchets.



