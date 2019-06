Renforcement des écosystèmes du FERLO : Serigne Mbaye THIAM annonce un projet de 290 milliards FCFA

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a confirmé lundi à Saint-Louis (nord), la mise en œuvre prochaine d’un projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo pour un coût estimé à 290 milliards de francs Cfa.



‘’Les études de faisabilité technique et de rentabilisation économique et financière, sont terminées et l’étude d’impact environnemental est en cours, pour permettre de restaurer l’écosystème dans la zone du Ferlo’’, a-t-il assuré lors d’une visite à l’Office des lacs et des cours d’eau (OLAC).



Ce nouveau projet va prendre le relais de celui qui avait été mis en œuvre dans le cadre de la restauration des fonctions écologiques du Lac de Guiers denommé (PREFELAG). Celui-ci est en passe de se terminer, a précisé Serigne Mbaye Thiam.



Il a dans le même temps assuré de l’engagement de son département à accompagner l’OLAC qui est en train ‘’de prendre ses marques’’.



Le ministre de l’eau et de l’assainissement, a, auparavant, inauguré une unité de potabilisation de l’eau dans la commune de Fanaye, en présence de l’ambassadeur de Japon au Sénégal, Tatsuo Arai.



Il a noté que cet ouvrage, réalisé par l’état du Sénégal avec l’appui de la coopération nippone, vise à améliorer l’accès à l’eau potable pour les populations vivant au à bord du fleuve.



APS