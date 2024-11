Renforcement du tissu économique : l’ADPME veut booster les capacités des PME-PMI de Saint-Louis

Dans le cadre d’une tournée nationale amorcée par la région nord, l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME) a convié vendredi de porteurs de projet à une séance d’informations sur ses programmes.



Au sortir du conclave, la directrice de l’Agence s’est félicitée des « échanges avec les entrepreneurs sur les problèmes que nous rencontrons dans le cadre de leur accompagnement et s’entretenir sur les différentes initiatives prises à leur bénéfice ».



« L’escale à Saint-Louis a permis de discuter avec les autorités locales et de rassembler les parties prenantes. Nous avons remis des attestations de bonne exécution aux bénéficiaires du programme Projet d’appui au Développement des Compétences et de l’Entrepreneuriat des Jeunes dans les secteurs porteurs (PDCJ) », a indiqué Marie Rose FAYE.



Elle a souligné la nécessité de renforcer les capacités des acteurs dans l’optique de densifier davantage le tissu économique Saint-Louisien.