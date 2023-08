Renversement d’un minicar à RAO : vingt blessés, dont un dans un état grave (photos)

Un accident s’est produit vers 6 heures du matin sur la route nationale à la sortie de RAO, à hauteur de Semel. C’est un mini car en route vers Saint-Louis qui s’est dérapé et reversé. Vingt-blessés ont été enregistrés dont un dans un état grave. Ils ont été acheminés l’hôpital régional de Saint-Louis.



Le capitaine Ousmane LO, commandant de la 51 compagnie d’incendie et de secours de la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers a exhorté les conducteurs « à ne pas rouler à vive allure », à « vérifier leurs pneus dans un contexte d’hivernage » et à « respecter le code la route ».