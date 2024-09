Réouverture du stade Me Babacar-Sèye : le Gouverneur Al Hassan Sall, promet de renforcer le plaidoyer

Le gouverneur de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a promis, samedi, de demander aux autorités du pays de veiller à la rénovation et à la réouverture du stade Me Babacar-Sèye fermé depuis 2015 à cause de risques d’insécurité.



‘’Nous allons plaider pour la rénovation du stade’’, a promis M. Sall, ajoutant qu’il va demander aux autorités concernées de le ‘’mettre à la disposition de la jeunesse et des sportifs’’ de la ville de Saint-Louis.



Le nouveau gouverneur de Saint-Louis a fait cette promesse en s’entretenant avec la presse locale, à l’occasion de la Journée nationale mensuelle de nettoiement.



Le stade Me Babacar-Sèye fait partie des espaces qui ont été débarrassés des ordures lors de cette opération.



Un comité chargé de la ‘’réhabilitation’’ de l’infrastructure sportive a été créé.



Al Hassan Sall dit vouloir associer les membres de ce comité aux efforts fournis en vue de sa réouverture.



L’inspecteur départemental des sports et de la jeunesse de Saint-Louis, Pape Samba Ly, s’est réjoui du nettoiement du stade et dit espérer qu’il sera remis à la disposition de la jeunesse.



C’est le seul stade qu’il y a dans la ville, a-t-il rappelé, signalant que les élèves des collèges et lycées de Saint-Louis mènent leurs activités sportives dans la rues depuis sa fermeture.



APS