Répartition des services de l’Etat: Mansour s’empare du gros lot

A la suite du remaniement ministériel intervenu le week-end dernier, le président Macky Sall a pris un décret portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à répartition publique entre la Présidence, la Primature et les ministères.



Dans ce document publié par le quotidien national Le Soleil, il ressort que le ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale remporte un gros lot des services de l’Etat. Le département dirigé Mansour Faye est outillé de manière optimale.



Mansour Faye va piloter de multiples programmes qui étaient éparpillés entre la Présidence de la République, le Primature et des ministères. Confié avant à Souleymane Jules Diop, le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc) et le Programme de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) sont sous sa tutelle.



Mais également, la Délégation générale de la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpssn), et l’Agence nationale de la couverture maladie universelle, rattachée auparavant au ministère de la Santé, lui reviennent.



C’est dire que l’ensemble des programmes qui portent les politiques sociales du chef de l’Etat, mais aussi et surtout tout ce qui concerne l’ équité territoriale, qui sont désormais confiés à Mansour Faye.



Pressafrik