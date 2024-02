Report de la présidentielle au Sénégal : le SG de l'ONU réagit

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a, par la voix d’un porte-parole, déclaré "suivre de près l’évolution de la situation politique au Sénégal" après le report annoncé de l’élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février.



”Le Secrétaire général de l’ONU suit de près et est préoccupé par l’évolution de la situation au Sénégal, où l’élection présidentielle prévue le 25 février a été reportée en décembre”, a indiqué vendredi à New-York Stéphane Dujarric, un porte-parole d’Antonio Guterres.



Le chef de l’ONU appelle dans le même temps les acteurs nationaux à engager le dialogue, à maintenir un environnement politique pacifique.



Il les invite également à "s’abstenir de recourir à la violence et à assurer la tenue d’une élection présidentielle inclusive et transparente dans le cadre de la constitution sénégalaise".



Stéphane Dujarric réaffirme l’engagement des Nations Unies à continuer de "soutenir la consolidation de la démocratie et la promotion de la paix, de la stabilité et du développement au Sénégal".