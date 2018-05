Restez debout, Maitre ! Par Abdoulaye NDIAYE

Restez debout, Maitre !

Faudrait-il en rire ou en pleurer ?

La dernière sortie du secrétariat exécutif de l’APR contre le médiateur Maitre Alioune Badara Cisse trahit sans aucun doute la psychose maladive qui habite depuis quelque temps le parti présidentiel. Une sortie rythmée par des menaces à peine voilées contre le médiateur dont le seul tort est d’avoir un point de vue diffèrent de ceux de Seydou Gueye et de ses « frères ».Des messieurs qui poussent le ridicule jusqu’à exiger le départ de celui qui en si peu de temps a fini de faire de la médiature une institution crédible, visible et efficace, et cela sans tambour ni trompette.





Ces censeurs d’un genre nouveau étalent ainsi leur conception grégaire et étriquée de cette « station » qui a vu passer d’éminents patriotes, des juristes émérites qui se sont évertués, leur mandat durant, à aider les particuliers que nous sommes à régler nos conflits avec l’Administration. ABC, à ce que je sache, n’est pas moins méritant que ses illustres devanciers, seulement il marque un tournant intéressant, une rupture positive née de la bonne conception de la mission ô combien exaltante qui est la sienne.





Que lui reproche t’on sinon sa proximité avec les populations qu’il sert et défend à tout instant ! N’est-il pas de son devoir d’alerter et de tirer sur la sonnette d’alarme quand les risques menacent ? Pour qui connaît l’homme, rien ni personne ne saurait le distraire de son rôle de veille et de sentinelle, un sacerdoce qui lui vaut aujourd’hui ces sorties puériles de cette clique d’arrivistes lui cherchant en vain la petite bête.





Restez debout Maitre et faites fi des vociférations de ces troubadours en mal de buzz et prompts à se sentir morveux à chacune de vos adresses. Qu’ils colmatent, colportent, complotent et manigancent, qu’ils vous prêtent des paroles ou des sorties, ils finiront par se heurter au mur de vos convictions et de vos valeurs qui ont pour nom : compétence, abnégation et courage. En effet, pour quelqu’un qui n’a rien à se reprocher, les médisances et autres calomnies ne seront que des coups d’épée dans l’eau.





Ces amnésiques pourfendeurs oublient que la responsabilité historique du médiateur exclut la complaisance et l’immobilisme, elle se nourrit de patriotisme mais aussi et surtout d’engagement au service exclusif de la nation.

Pour se convaincre eux-mêmes, ces faucons déplumés évoquent avec emphase le droit de réserve. Cependant, droit de réserve ne signifie point complicité ou indifférence et quand la situation l’impose, il reste du devoir impérieux de chaque citoyen, fut-il médiateur, de lever la voix et de proposer des voies de salut.





Heureusement les sénégalais ont vite compris et les masques défaits vont bientôt tomber. Oui, demain il fera jour et les desseins inavoués seront dévoilés à la face du pays. Hier Mahmout Saleh, aujourd’hui Seydou Gueye et ses acolytes qui s’évertuent à prêcher le faux pour entretenir la confusion. Ils auront beau accuser leur chien de rage, mais ils ne s’en débarrasseront pas si facilement.





Ils ne sont pas sans savoir que dans leur grande majorité les sénégalais partagent les positions courageuses de Maitre Cisse et demeurent en phase avec sa bonne lecture de la situation du pays et les propositions sages et avisées qu’il ne cesse de formuler.





Qu’on ne vous divertisse pas donc Maitre car cette mare de lamentations est insignifiante face à l’océan d’urgences qui rythment votre quotidien .Vous faites œuvre utile sans calcul ni arrière-pensée, un travail apprécié de tous mais qui malheureusement dérange certains.





Assurément, vous le comprenez bien, le satisfecit et la reconnaissance du peuple valent tous les sacrifices et vous en êtes profondément conscient.





Abdoulaye Ndiaye

Conseiller Municipal à Saint Louis

Laaynjaay2@gmail.com