Réussir à Saint-Louis : 20 jeunes formés en chaudronnerie et tuyauterie (vidéo)

Un atelier de formation de 21 jours en chaudronnerie et tuyauterie s’est ouvert ce matin au profit de vingt (20) jeunes apprentis de Saint-Louis. L’atelier organisé par l’entreprise SOW ENTREPRISE en collaboration avec la GFA et le Centre Régional de Formation professionnelle (CRFP) outille les bénéficiaires en perspective au marché du gaz. « L’exploitation des hydrocarbures est étroitement liée à la fabrique de fer. Conscient de cette exigence, nous avons saisi notre partenaire la GFA pour préparer ces jeunes », explique Ousseynou SOW, directeur de SOW ENTREPRISE. Avec 30% d’imprégnation théorique et 70% d’application pratique, les jeunes auront droit à une parfaite immersion ans l'école entreprise. « Ces compétences pourront leur permettre de s’insérer rapidement dans le circuit », note M. SOW. La GFA a magnifié l’élaboration de ce projet qui entre en phase avec l’approche par les compétences du ministère de l’Enseignement technique. Pour la conseillère Yeneye DIOP, l’objectif des appuis accordés à des formations similaires et de lutter contre l’immigration clandestine en les sensibilisant sur les opportunités économiques à saisir dans leurs localités.