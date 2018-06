Réussir au Sénégal : la GIZ sensibilise la jeunesse Saint-Louisienne

Dans le cadre de son projet « Réussir au Sénégal », l’Agence de Coopération allemande( IZ) en collaboration avec l’Institut Al Ahar, a organisé, samedi, une conférence religieuse sur le thème « Religion et Emploi ». La synergie entre des deux instituions s’explique par leur vocation commune d’offrir des perspectives prefessionnelles permettant de lutter contre le fléau de la migration clandestine.



« Nous voulons, à travers la religion, montrer l’importance du travail », a expliqué Mame Binta DIOUF, la chargée du volet communication et des perspectives à la GIZ. « Nous ne venons pas dire aux jeunes, restez chez vous, travaillez chez vous. Nous voulons leur montrer qu’il y a des perspectives d’emplois dans leurs localités », a-t-elle ajouté devant le président du Conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis Adama Kane DIALLO.



A Saint-Louis, l’Institut Al Azhar projette, sur instruction de Serigne Mame Mor MBACKE, d’ouvrir une institution spéciale orientée vers les filières porteuses dans la région. Pour Saer MBCKACE, le directeur de l’Institut, cette initiative du marabout est « une manière d’assurer l’autonomisation professionnelle des jeunes », a noté Azhar. « Un muezzin doit avoir un métier. Il doit, en plus de l’appel à la prière, apporter sa contribution pour le développement de son pays », a expliqué par ailleurs M. MBACKE.



Touchées par la pertinence du projet, les membres de fédération départementale des Ndeyu Daaras, par la voix de sa présidente Nafissatou DIIOP, ont marqué son adhésion au projet. Mme DIOP a fait part de l’engagement de sa structure à s’ériger en relais auprès de la jeunesse pour mettre fin pour qu’ils s’approprient du concept et mettre fin aux conséquences désastreuses de la migration illégale.



>>> En vidéo, les impressions des parties prenantes ...