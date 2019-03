Richard-Toll : Un hôpital en crise. Les travailleurs fustigent une « gestion chaotique » de la structure.

Les agents de l’hôpital de Richard-Toll sont dans tous leurs états. Après avoir saisi le conseil départemental sur « une gestion chaotique » de leur structure, ils vont entamer une série de grèves, la semaine prochaine, avec des sit-in, tous les lundis et jeudi.



Un préavis de grève sera déposé sur la table de la direction, lundi, renseigne Mariama GUÈYE, la SG du SUTAS, dans un entretien accordé à NdarInfo. Les travailleurs dénoncent les paiements tardifs de leurs salaires depuis plus de 5 mois.



« Nos émoluments seront reçus de la part à partir d’une banque qui nous les verse parfois à mi- mois. En plus, elle nous coupe 6.000 FCFA », a-t-elle indiqué. « Pourtant tous les services marchent convenablement », dit-elle en soutenant que l’audit de la gestion est devenue une « nécessité » pour sortir l’hôpital du gouffre.



Mme GUÈYE révèle par ailleurs que le centre sanitaire de niveau 1, « ne dispose pas de réactifs et de médicaments » et que depuis plus de 19 mois, le personnel n’a pas reçu ses primes de motivations qui représentent 25% des recettes ».



