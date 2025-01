Richard-Toll : deux éleveurs interpelés en possession de 6,3 tonnes de chanvre indien

Le commissariat urbain de Richard-Toll a effectué une opération de grande envergure qui a abouti à l’arrestation de deux individus, A. D. et Y. F., réputés pour leur implication dans le trafic de drogue. Lors d’une intervention menée par les hommes du lieutenant Bachir Ndao, les forces de l’ordre ont immobilisé un véhicule suspect, donnant lieu à une fouille minutieuse.



Cette action fait suite à des informations précieuses recueillies par les services de police, permettant ainsi de localiser et de saisir une quantité significative de 6,300 kg de "yamba", terme vernaculaire désignant le chanvre indien. En outre, une machette a également été retrouvée dans le véhicule, renforçant les soupçons d'activités criminelles.



Les deux suspects, se présentant comme éleveurs, ont été appréhendés pour association de malfaiteurs et trafic de drogue. Eux and their actions sont désormais sous le regard attentif de la justice. Après une enquête préliminaire, ils ont été présentés ce jeudi matin au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis. Cette affaire souligne l’engagement des autorités locales dans la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée sur le territoire.