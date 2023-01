Richard-Toll : un forum sur la promotion du lait ouvre la Foire du WALO (vidéo)

Un panel sur les enjeux de la production et de la consommation du lait s’est ouvert vendredi à Dagana. Le symposium sur l’intérêt de développer ce secteur s’est tenu en marge de la foire du WALO qui se tient ce week-end dans la ville saucière. Plusieurs interventions ont été faites hier avec des études de cas et des expériences de développement. Cette initiative vise à promouvoir le lait du WALO et à renforcer l’apport déjà important de production de cette zone reconnu pour son potentiel sylvopastoral.