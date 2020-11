Risque d'attentat et Covid au Sénégal : les Usa, la France et le Canada alertent leurs ressortissants

Les Etats Unis émettent une alerte santé de niveau 3 à cause de la Covid-19.



Les citoyens français et américains déconseillés de fréquenter certains lieux et regroupements en raison des menaces terroristes qui pèsent sur le pays.



Sans compter certaines zones où l'insécurité règne en maître. Les citoyens canadiens sont priés de faire comme les autres ressortissants étrangers.