Ross-Béthio : 26 contacts d’un patient du Covid-19 identifiés et suivis

Vingt-six contacts du cas positif de Covid-19 détecté à Ross-Béthio, dans la région de Saint-Louis (nord) ont été identifiés et font l’objet d’un suivi des services sanitaires.



Abdourahmane Traoré, chef du Bureau régional de l’éducation et de l’information pour la santé, a assuré que la région médicale s’activait encore à la recherche d’éventuels autres contacts de l’individu testé positif.



Il s’agit notamment d’un commerçant venant de Louga et actuellement en observation au centre de traitement de l’hôpital régional de Saint-Louis.



L’individu est le huitième patient du coronavirus enregistré depuis l’apparition de la maladie. Les sept avait déjà recouvré la santé.



APS