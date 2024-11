Ross-Béthio " dépouillée de sa réserve foncière" : une étude livre des pistes de solutions

Une étude menée par NELGA UGB avec le soutient de GRANT Agreement et de la GIZ, fait état d’une saturation foncière à laquelle la Commune de Ross-Béthio, créé en 2028, fait face. Cette situation résulte de l’émiettement de sa réserve foncière par les Commune de Diama, Ronkh et Ngnith.



« Ross-Béthio est victime de son statut de Commune urbaine et de la pression démographique qui sévit dans la localité », a révélé Oumy Dondé FAYE, conseillère technique à Nelga UGB.



« Du point de vue de sa position géographique stratégique, Ross-Béthio abrite beaucoup d’entreprises et d’unités industrielles. On a noté des mouvements de populations très denses. C’est une commune qui est très peuplée malgré l’insuffisance en matière de terres », a-t-elle expliqué. « Le besoin foncier et pressant, mais la Commune a du mal à répondre à la demande », a ajouté Mme FAYE.



L’étude recommande de renforcer l’intercommmunalité en vue de l’extension du périmètre communal. Elle invite par ailleurs la municipalité à « user de sa compétence de désaffectation de terres ».