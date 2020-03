Ross-Béthio : la Banque agricole décline ses ambitions pour la vallée (vidéo)

Une nouvelle agence de la Banque agricole a été inaugurée dans la Commune de Ross-Béthio, samedi, en présence d’un parterre de personnalités coutumières, élus et membres de l’administration territoriale. L’institution financière veut renforcer son ancrage dans la vallée du fleuve Sénégal en offrant à ses clients « un service de proximité et de modernité dans le cadre de l’accueil ». Un « espace convivial pouvant mettre le client dans de bonnes conditions », selon le directeur général Malick NDIAYE. Pour matérialiser cette ambition, la SAED a apporté son concours en offrant à la Banque un terrain de 500 m2. Pour le DG, ce soutien est le fruit d’un partenariat fécond. « Nous avons voulu placer une agence qui incarne les ambitions dans la vallée », a par indiqué M. NDIAYE qui note que le siège de Ross-Béthio sera une référence pour les futures implantations de la LBA sur le territoire national. Un guichet crédit-bail a été lancé, en marge de cette journée d‘échanges et d’expositions de machines agricoles. Ce concept permettra aux opérateurs agricoles d’acquérir du matériel sans débourser de l’agent sur fonds propres.