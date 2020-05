Rosso : La police mauritanienne déjoue une tentative d’infiltration. Un Burkinabé refoulé

On apprend d’une source sécuritaire que l'une des patrouilles motorisées de la police mauritanienne dans l’arrondissement de Tékane (Trarza) a déjoué, vendredi 15 mai, au crépuscule, une tentative d’infiltration à partir du fleuve, orchestrée par un burkinabé.



Il a été intercepté par des éléments de la police au moment, où, il se rendait, au village frontalier de Gani en attendant de trouver une occasion pour se rendre à Nouakchott, selon la source. L’homme a été refoulé vers le Sénégal, d’où, il vient.



Les unités et brigades des forces armées et de sécurité continuent à multiplier la vigilance pour déjouer les tentatives d’infiltration au niveau des frontières avec les pays voisins, où, sévit la pandémie.



Avec CRIDEM