Russie 2018 : Un écran géant de l’OLAC pour supporter les Lions

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), l’Office des Lacs et cours d’Eau (OLAC) s’est engagé à faire vivre aux supporters Saint-Louisiens, l’ambiance des matchs de l’équipe nationale à ses différentes compétitions du mondial. Un écran géant a été dressé à cet effet, sur l’esplanade du cinéma REX.



L’office a également adressé une demande de diffusion publique du signal de la RTS qui lui a été accordée. Aux deux premiers matchs des Lions de la Teranga, une bonne mobilisation des supporters a été enregistrée suscitant la satisfaction du directeur général Alioune Badara DIOP. Ce dernier s’est fortement réjoui de cette dernière et de la chaleur de la communion créée.



Malgré le nul contre le Japon, M.DIOP responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) à Saint-Louis reste confiant. « Nous pensons qu’avec la grâce de Dieu, nous obtiendrons à victoire au prochain et se qualifier au huitième de finale », a-t-il dit.





>>> Voici ses impressions …