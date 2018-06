S'érigeant en bouclier de Birima NDIAYE, le STESU dénonce des "attaques calomnieuses" et des "accusations mensongères" (vidéo)

Les travailleurs de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, membres le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires (STESU) ont exprimé, jeudi, leur « soutien total » à leur secrétaire général national Birima NDIAYE.



« Les attaques calomnieuses et diffamatoires et les accusations mensongères sont inacceptables », a crié Ousmane NDIAYE, le secrétaire général du STESU de l’UGB. « Ne réussissant pas à remettre en cause sa suprématie syndicale, sous l’autel d’amalgames, de vidéo antidatée à dessein, ses détracteurs politico-syndicaux essayent de briser un homme et de remettre en question son intégrité », a-t-il dénoncé.



M. NDIAYE soutient que son collègue « a toujours œuvré pour la défense des travailleurs. Il a fini d’écrire ses lettres de noblesse », a-t-il indiqué. Poursuivant, il signale que « les récents acquis obtenus au niveau national » sont, dit-il, les fruits de son engagement auprès des travailleurs.



Il cite entre autres, « la révision du décret 2103 sur le PATS, harmonisation de la grille indemnitaire, la revalorisation de la prime administrative spéciale, recrutement de 300 agents à l’Ucad, engagement auprès des travailleurs.



« Birima NDIAYE a été élu et non nommé. Il représente la majorité de travailleurs des Universités. Nous allons nous ériger en bouclier autour de lui pour le permettre de continuer sa mission au grand bénéfice des travailleurs », a conclu Ousmane NDIAYE.



>>> Voici sa réaction ...