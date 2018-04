« S’il vous plaît » dites-vous Monsieur Saleh?

Le griot Farba Ngom n’ayant pas été à la hauteur, vous voilà donc à nouveau revêtu de votre plus beau costume qui vous va à ravir « être faucon » en attaquant comme vous le dites votre « ami et frère », Monsieur Alioune Badara CISSE. Quelle conception décevante et biaisée avez-vous de l’amitié et de la fraternité !





A vous lire Monsieur Saleh, les autres camarades que Monsieur Cheikh Yérim Seck a cités ne seraient pas problématiques, mais nous donnons notre langue au chat que dans la mesure où ABC y est nommé, vous jugez opportun de le porter au pilori, comme à l’accoutumée est-on tenté de dire.





Sauf que quand l’Apr se créait vous n’en faisiez pas partie, quelle légitimité avez-vous pour « discutailler » de l’appellation retenue ? Votre mémoire vous fait-elle défaut, ou seriez-vous amnésique? Qu’il vous en déplaise Abc est urbi et orbi l’un des géniteurs de l’Apr.





Par élégance Abc ne « revendique » rien car il se suffit à ce qu’il est, avec dignité et courage! Monsieur Saleh pourquoi vous vous tuez à nier les évidences, pourquoi autant de velléités, pourquoi autant de rancœur contre ABC?

Par élégance, Alioune Badara CISSE ne vous a jamais rejoint dans la mare aux crocodiles que vous pilotez pour être dans les grâces du chef. De grâce vous avez tout essayé allant même jusqu’à la calomnie, et là encore par élégance ABC est resté Stoïque.



Par élégance, il garde le silence, force est de constater que n’est pas élégant qui veut, n’est pas travailleur qui veut, encore moins n’est pas digne qui veut.



Comme vous l’a si bien dit ABC en 2013 « la bave du crapaud n’atteindra jamais la blanche colombe ». Monsieur Saleh il est encore temps pour vous de vous repentir, pour vous départir de la couardise, la lâcheté, la manipulation et l’hypocrisie.



De grâce, nous retenons avec vous que lorsque « la mémoire va chercher du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plait »



Pour la Convention Nationale des Abcdaires de France

La Cellule Communication

Fait à Paris, le jeudi 26 avril 2018