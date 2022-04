SERRP : 03 personnes recensées à Djougop invitées à se rapprocher de a Préfecture

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP), l’Agence de Développement Municipal (ADM) et le comité ad hoc de Saint-Louis dirigé par le Préfet ont procédé, au mois de janvier et juin 2020 à la remise de chèques en guise de compensation de pertes de biens (Maisons, terrains et fondations, terrains nus) recensées à Djougop dans la commune de Gandon. Cette activité s’inscrit dans le processus d'acquisition et de sécurisation du site de relogement destiné aux populations de la Langue de Barbarie.



Toutefois, trois (3) personnes recensées en 2018 sont toujours injoignables. Il s’agit de Marème DIOP, Adama FALLA et Ousmane KANE.



Ces personnes peuvent se rapprocher de la Préfecture de Saint-Louis, de la structure facilitatrice/MSA sise à la cité Vauvert, de l’équipe du SERRP établie à l’Agence régionale de développement (ARD) de Saint-Louis ou de la Commission Locale de Gestion des Réclamations de Djougop.





Fait à Dakar, le 07 Avril 2022