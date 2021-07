SERRP : discussions entre parties prenantes sur les modalités du relogement définitif (vidéo)

Le PAR, préparé avec la collaboration d’intervenants au programme, vise à prévenir et gérer de façon équitable les éventuelles incidences qui pourraient découler de la mise en œuvre des opérations de déplacement des populations affectées par la libération de la bande des 20 mètres de la Langue de Barbarie, et, d’autre part, à être en conformité avec la législation sénégalaise et les exigences de la Banque Mondiale en matière de réinstallation.



« Nous avons démarré des travaux. Nous sommes en train de faire des terrassements sur le site. Nous projetons, après avoir identifié les personnes impactées et le nombre de bâtiments à réaliser, de lancer le dossier d’appel d’offres pour les logements », a renseigné Marie NDAO, la directrice technique de l’Agence de Développement Municipal (ADM).



« Nous démarrerons les travaux au premier trimestre 2022 et nous pourrons dès 2023, commencer à reloger les populations », a-t-elle noté. Poursuivant, Mme NDAO assure que les logements définitifs « de toutes les commodités ».



Il faut rappeler que le déplacement des populations et activités localisées sur la Langue de Barbarie affectera 432 concessions, 1027 ménages qui regroupent environ 11 808 personnes. Les actifs affectés concernent 30 places d’affaires et 11 infrastructures communautaires de base.