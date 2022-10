SERRP : les gestionnaires des plaintes renforcées sur les techniques de communication et de médiation sociale – vidéo

Les membres des commissions de gestion des plaintes prennent part à un atelier de deux jours sur les techniques de communication et de médiation sociale. Cette démarche vise à améliorer la performance du dispositif de traitement des plaintes générées au cours de la mise en œuvre du projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP).



La session cible les membres des commissions locales de Gandon, Saint-Louis, Djougop, Guet-Ndar, Goxu Mbacc en plus de l’entité départementale mise en place par le Gouverneur de région. Outillées, les parties prenantes à la formation auront une meilleure connaissance des principes, objectifs, méthodes et techniques de communication et de médiation sociale, y compris en direction des personnes et groupes vulnérables.



Il faut rappeler que le SERRP œuvre à améliorer les conditions de vie de 15 081 personnes impactées par l’érosion côtière à travers leur réinstallation sur un site aménagé et dans des logements appropriés. À Diougob. Il prévoit, à terme, de réaliser près de 530 logements et de restaurer les moyens de subsistance des populations déplacées.



Pour prévenir 'éventuels conflits sociaux, des réclamations et autres griefs, un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) a été mis en place. Ce procédé s’appuie sur les principes de médiation sociale, de négociation et de dialogue, en vue de trouver une issue heureuse aux différents cas portés à l’appréciation des commissions qui ont été installées dans les quartiers de Ndar Toute, Guet Ndar, Goxu Mbacc et du village de Djougop, dans les communes de Saint-Louis et Gandon, et à la Préfecture de Saint-Louis.