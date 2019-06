SERRP : mise en place d'un dispositif de gestion des plaintes et réclamations

Au-delà de l’aspect technique, le Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) offre une place prépondérante au social. L’exécution du programme intègre en effet les aspirations et préoccupations des bénéficiaires.



Dans cette optique, un outil a été conçu par l’Agence de Développement Municipal (ADM) conçu pour prendre en charge des impacts et effets négatifs induits par le projet et qui pourraient occasionner des dommages ou préjudices aux parties prenantes.



Le dispositif a été présenté vendredi aux populations en présence des élus et membres de l’administration territoriale.



Les participants ont salué l’esprit de collaboration et la synergie partenariale qui accompagnent cette dynamique. Des commissions seront créées au sein des communautés parties prenantes du projet avant le démarrage prochain de sessions de formation. Suivez les réactions



