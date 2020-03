SLBC : Baba TANDIAN, le nouveau président

M. Tandian, ancien basketteur, a ensuite pris fonctions en présence de M. Sy, des professionnels et des amateurs du basketball.

‘’Très honoré’’ de la confiance qui lui a été faite par les dirigeants et les supporters du SLBC, il leur a fait part de sa volonté de ‘’hisser’’ au plus haut niveau le club saint-louisien, plusieurs fois champion du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal.



Il a annoncé l’arrivée de nouveaux sponsors, dont Auchan et l’imprimerie Tandian, dont il est le patron, pour ‘’accompagner le SLBC dans sa ‘’reconstruction’’ et ‘’l’amener au sommet du basketball sénégalais et africain’’.



Baba Tandian a aussi remercié les responsables du Saint-Louis Basket Club de l’avoir choisi pour la présidence du club.

Il a salué les efforts fournis par l’ancien président du club, Alioune Diop, qui est nouvellement nommé président d’honneur du SLBC.



Grâce à la construction d’un palais des sports à Saint-Louis et la réhabilitation du stade Babacar-Sèye, annoncées par le président de la République, Macky Sall, la ville ‘’reprendra sa place dans le sport sénégalais’’, selon M. Tandian.



‘’Ma responsabilité va au-delà du Saint-Louis Basket Club. J’ai l’ambition d’aider les jeunes de la vieille ville et les pousser à s’intéresser au sport, et particulièrement au basketball’’, a-t-il dit.

‘’J’ai un tempérament de gagneur, les moyens financiers seront trouvés pour renforcer l’équipe et l’amener de l’avant’’, a promis Baba Tandian.

