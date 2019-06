SOS Nimzatt !

Sauver Nimzatt ! » Le cri de cœur est lancé depuis le milieu de la semaine dernière à Nouakchott par Mme Hawa Danfagha, vice présidente de la Fondation Cheikhna Cheikh Saadbouh en Mauritanie, en campagne pour l’amélioration des conditions de voyage de la communauté Ehel Cheikh Saadbouh en partance pour Nimzatt.



Il s’agit pour la Fondation, de prémunir de tracasseries et de diverses difficultés, les talibés khadriya de la sous région, attendus au pèlerinage annuel d’El Id El Fitr 2019 dans la ville sainte de Nimjatt où repose le fondateur de la confrérie Cheikhna Cheikh Saadbouh.



Il faut dire qu’en plus de regrettables impairs administratifs, policiers et douaniers des deux côtés des frontières sud de la Mauritanie et le long du trajet menant vers la ville sainte, les pèlerins souffrent, plus particulièrement, de la défectuosité de la route de Tiguint.



En lançant cet appel, la Fondation que dirige le guide Cheikh Aïdara résidant au Sénégal, compte davantage attirer l’attention des Autorités des deux pays sur les soins devant être destinés à cet événement qui est l’un des plus imposants regroupements humains que partagent les deux pays, puisque drainant annuellement des dizaines de milliers de personnes.



NH