SUSPENDU POUR 10 ANS : Baba Tandian répond par le mépris

Frappé par une suspension de dix ans à cause de ses attaques multiples à l’endroit de l’actuelle équipe dirigée par Maitre Babacar Ndiaye, Baba Tandian a répondu par le mépris. En réaction sur les ondes de la Rfm, l’ancien Président de la Fédération de Basket et actuel président de Saint Louis basket club n’a donné aucun suite à la sanction et dit être préoccupé par la lutte qu’il mène auprès des autorités contre le Coronavirus. «Je n’ai pas reçu d’informations. J’ai appris ça par la presse. Mais, personnellement, je n’ai pas de réactions. Parce que je suis engagé dans un mouvement citoyen derrière le Président de la République, Macky Sall, pour son combat contre le Coronavirus. Je pense que c’est ça qui est le plus important aujourd’hui, dans ce monde où nous vivons. Les institutions sont en danger, l’économie mondiale est en danger», a-t-il répondu.





« ILS GARDERONT LEUR VERDICT, JE N’AI PAS LE TEMPS DE LE COMMENTER»





L’ancien patron du basketball sénégalais soutient que «ceux qui ont décidé de prendre cette décision, au moment où tous les tribunaux sont fermés depuis longtemps pour cause de coronavirus, ont décidé de faire leur propre tribunal. Ils garderont leur verdict, je n’ai pas le temps de le commenter», martèle-t-il. Poursuivant ses propos, l’imprimeur dit être plus tourné dans la lutte contre la pandémie. «Le seul temps que j’ai, c’est le temps de l’action, pour voir qu’est-ce que nous pouvons apporter à ce fléau qui est en train de mettre certains Etats en péril. Aujourd’hui, on ne sait même pas si ce coronavirus va nous bouffer, bouffer tant d’autres, ou créer des choses abominables auxquelles personne ne peut imaginer. Vous comprendrez que je n’ai vraiment pas le temps de commenter cette décision», conclut-il.





En attendant d’être plus informé sur les véritables griefs qui lui ont été rapprochés et entraînant aujourd’hui sa suspension de toutes les activités liées au Basketball, les informations relevées par certaines sources font état du refus de l’ex-président de FSBB d’apporter des réponses sur plusieurs points. Il s’agit notamment de l’utilisation de certains fonds des Afrobasket de 2011, actes de défiances mais aussi, entre autres, des comportements jugés «discourtois» et répétés tendant à discréditer l’actuelle équipe dirigeante. Une situation qui coupe court aux nouvelles ambitions de Baba Tandian qui vient d’être porté à la présidence de Saint Louis basket club, il y a seulement quelques mois





Sudonline.sn