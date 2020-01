Sacre de Sadio MANÉ : Leçon modèle au peuple sénégalais. Par Samba Sall Fall Alias Booker T

L’octroi du ballon d’or africain à un fils du Sénégal, pour ses prouesses foot balistique, ses succès sur le plan international est un symbole très fort qui dépasse de loin le simple cadre sportif , ou tout plus le solidifie car on a l’habitude de dire , que le sport est avant tout un creuset d’éducation , d’épanouissement de fortification des valeurs fondement de base de toute société.



En investissant vos finances largement méritées et loyalement gagnées à bambali votre village d’origine par la création d’un lycée moderne, vous avez contribué à l’éducation, à la connaissance, au savoir et au savoir être des enfants.

L’hôpital que vous avez édifie permettra de soigner les corps pour le bien-être physique et moral, la mosquée rapprochera les fidèles à Dieu pour apaiser les âmes et les esprits.



La construction t pour vos parents des maisons, en aidant vos copains financièrement, vous avez le sens de la reconnaissance et de la solidarité.



Vous êtes un modèle pour votre génération par votre dynamisme, votre clairvoyance pour relever les défis du sous- développement, vous avez dit non à l’alcoolisme, à la drogue, à la paresse, à l’expectative de certains jeunes qui laissent encore leurs parents à la retraite à payer factures d’électricité, d’eau de téléphone et de dépenses quotidiennes.



Au peuple sénégalais, vous les exhortez au travail, à l’honnêteté, à la discipline, à la justice , à l’effort permanent .

Vous êtes plus qu’un khalif général du ballon rond mais devrez être élevé au rang de héros national, vous avez ebranlé dans le silence qui tue , nos consciences, source de toutes nos actions comme le disait un philosophe, conscience conscience , instinct devin, immortelle et céleste voix Guide assure d’un être intelligent mais borné et libre.



C’est toi qui fais l’excellence et la moralité de nos actes , sans toi , je ne sens en rien qui m’élève au-dessus des bêtes , qui le triste privilège de m’egarer d’erreur en erreur , à l’aide d’un t’entendement sans règle et d’une raison sans principe.



Mon fils dundal ba ca kanama kanam

Se Dundu amna narin



Samba Sall Fall Alias Booker T