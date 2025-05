Saint-Louis : 30 techniciens formés gratuitement pour la Licence D CAF

Trente (30) techniciens issus de clubs amateurs de la région de Saint-Louis participent actuellement à une formation gratuite en vue de l’obtention de la licence D de la CAF (Confédération Africaine de Football). Cette session marque la naissance de la promotion "Papa Amadou Ba", dite Bapau, en hommage à une figure marquante du football local, ancien président du club fanion de Saint-Louis.



Cette formation permettra aux participants de coacher les petites catégories et de s’intégrer plus professionnellement dans l’encadrement technique des clubs de quartier ou d'académie. Elle vise à renforcer les compétences de base des entraîneurs locaux, souvent confrontés à un manque d’opportunités de perfectionnement.



L’initiative est portée par Bamba Ba, président du club la Linguère de Saint-Louis, qui concrétise ainsi une promesse faite lors du “Takkussan du Football Professionnel”. À travers ce geste, il entend booster le développement du football à la base.



L’objectif affiché est est de professionnaliser les structures amateures et préparer une relève compétente pour faire rayonner le football saint-louisien. À terme, ces jeunes entraîneurs formés seront en mesure d'identifier, d’encadrer et de faire émerger de nouveaux talents dans les différentes communes de la région.