Saint-Louis: 4 pêcheurs arrêtés dans les eaux mauritaniennes et déférés à Rosso

Alors qu’on n’a pas encore vidé l’affaire de la manifestation des pêcheurs de Guet et l’octroi de 400 licences en leur faveur, la Rfm informe que 4 pêcheurs ont arrêtés ce week-end dans les eaux mauritaniennes. Ils ont été déférés au parquet de Rosso, leurs pirogues saisies en plus d’une amende de 100 000 francs Cfa. Au moment d’octroyer ces 400 licences aux pêcheurs saint-louisiens, il y a plus d’une semaine, les autorités mauritaniennes avaient appelé les pêcheurs sénégalais à respecter les règles établies, notamment les zones de pêche. Rappelons que le Président Macky Sall est attendu en Mauritanie ce lundi.