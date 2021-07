Saint-Louis : 50 jeunes et femmes formés sur les métiers de l’agroalimentaire (vidéo)

L’Institut de Technologie Alimentaire (ITA), partenaire de mise en œuvre du Projet d'appui au Développement des Compétences et de l'Entrepreneuriat des Jeunes (PDCEJ) forme 50 femmes et jeunes de Saint-Louis sur les procédés de transformation des produits alimentaires. Deux mois d’immersion pratique permettront à cette cohorte de 100 participants d’acquérir les aptitudes nécessaires pour développer leurs propres activités. Aujourd’hui, grâce à ce projet du Gouvernement du Sénégal, financé par la Banque Africaine pour le développement (BAD), 1000 jeunes et femmes ont été outillés dans 5 régions du pays.